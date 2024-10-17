Monobank відмовляється від Mastercard: що потрібно знати клієнтам

Співпраця з Mastercard стала невигідною

Monobank оголосив про припинення співпраці з платіжною системою Mastercard. Днями клієнти банку, які користуються картками Mastercard, отримали повідомлення про необхідність замінити їх на картки Visa.

За словами представників банку, співпраця з Mastercard стала економічно невигідною. Про це повідомляється у блозі на сайті Monobank.

Чому Monobank відмовляється від Mastercard?

Банк пояснює своє рішення двома головними факторами. По-перше, знизилася міжбанківська комісія з 1,6% до 0,7%. По-друге, зріс податок на прибуток для банків з 18% до 50%. Через це співпраця з Mastercard стала невигідною для Monobank. Щоб не підвищувати тарифи для клієнтів, банк вирішив перейти на картки Visa.

Які картки треба замінити?

Заміна потрібна для всіх карток Mastercard від Monobank, крім преміальних. Власники "Залізної" та "Платинової" карток можуть користуватися ними як раніше. Усім іншим клієнтам треба замінити свої картки на Visa до кінця 2024 року.

Як замінити картку?

Замінити віртуальну картку просто. Треба зайти в її налаштування і натиснути "Перевипустити". Нова картка з'явиться у додатку одразу. Для отримання фізичної картки потрібно в налаштуваннях віртуальної вибрати "Випустити пластикову". Можна вибрати неіменну або іменну картку з власним фото. Доставка до Нової пошти займе 6 днів.

Крім того, Monobank пропонує 100 гривень кешбеку за перевипуск чорної картки. Також доставка нової картки до Нової пошти буде безкоштовною.

Усі гроші, які надійдуть на старі картки Mastercard, автоматично перейдуть на нові картки Visa. Клієнтам не треба хвилюватися про втрату коштів.

Картки Mastercard від Monobank будуть працювати до кінця 2024 року. З 2025 року їх вимкнуть, і ними не можна буде розраховуватися в магазинах чи інтернеті.

Чи є різниця між Visa та Mastercard?

В Україні різниці майже немає. У Monobank однакові тарифи для обох систем. Єдина відмінність — у конвертації валют за кордоном. У Visa основна валюта — долар, а у Mastercard — євро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні банки можуть зобов’язати розкривати особисті дані українців. Відповідні норми містяться у законопроєкті 11043 про удосконалення функцій Нацбанку щодо державного регулювання ринків фінансових послуг.