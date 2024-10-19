Позировал на яхте и с короной на голове: как выглядит единственный сын Полторака

Сын экс-чиновника не появляется на публике

Степан Полторак — генерал, который отметился тем, что руководил Министерством обороны во время антитеррористической операции на Донбассе. Недавно мы рассказывали о жене бывшего чиновника, а теперь раскроем, чем занимается его сын.

"Телеграф" расскажет, что известно об Игоре Полтораке и как он выглядит.

Что известно о сыне Степана Полторака

Игорь Полторак родился в браке генерала с супругой Инной. Она работала в Харьковской академии внутренних дел МВД. Женщина занималась связями с общественностью и СМИ.

Фото из сети

Игорь появился на свет в 1989 году, поэтому сейчас ему около 35 лет. На фото видно, что сын генерала очень похож на отца.

Фото из сети

В общем сын бывшего министра обороны ведет непубличный образ жизни, поэтому сложно узнать, как он сейчас живет. Однако известно, что с 2014 года Игорь работал в IT-сфере, поднимаясь в должности. Также мужчина вел собственные курсы по веб-тестированию и проводил семинары для студентов.

Фото из сети

В 2016 году в сети появились фото Игоря с отдыха в Греции, куда он отправился вместе с женой Катей. Супруги арендовали яхту, на которой плыли по морю под украинским флагом.

Фото из сети

Полторак с супругой побывали в нескольких городах и на Эгейских островах. Также мужчина похвастался под одной из фотографий, что женщина умеет хорошо плавать: "Катя купается в открытом море на глубине 100 метров, а чего достиг ты?".

Фото из сети

Также мужчина участвовал в соревнованиях "Гонка наций", где нужно преодолевать препятствия в виде огня, воды и болота на отдельных трассах.

Фото из сети

Кроме того, в сети есть фотографии, на которых сын генерала одет в мех, корону и стоит с мечом. Впрочем, неизвестно на какое мероприятие мужчина пришел в таком виде. Вероятно, это был тематический корпоратив или какая-то вечеринка.

Фото из сети

В инстаграме страница Полторака закрыта. В шапке профиля указано, что он увлекается кроссфитом. В фейсбуке Игоря есть только одна фотография и несколько постов. В частности, он осудил полномасштабное вторжение России в Украину.

Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где сейчас находится народный депутат Виктор Балога, который пребывает в политике в течение 25 лет. О чиновнике давно не было новостей.