Найближчими днями у Запоріжжі з’явиться неприємний запах: у чому причина

У всьому винна погода

Через погодні умови у Запоріжжі кілька днів може відчуватися неприємний запах. Таке не вперше відбувається у цьому обласному центрі.

Запорізька ОВА з посиланням на місцевий центр з гідрометеорології попередила про необхідність дотримуватись правил гігієнічної безпеки.

"Протягом 19-21 жовтня у Запоріжжі очікується північний напрям вітру. Несприятливі погодні умови можуть призвести до накопичення шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. Тому відчуватиметься неприємний запах", – йдеться у повідомленні.

Також пресслужба порекомендувала жителям міста Запоріжжя у ці дні дотримуватись правил гігієнічної безпеки.

Нагадаємо, неприємний запах у місті з’являється часто. Неодноразово керівництво області пояснювало, що це явище пов’язане з погодними умовами та напрямом вітру. Все це призводить до нагромадження шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери, що проявляється неприємним запахом.

Востаннє мешканці деяких районів Запоріжжя скаржилися на жахливий сморід та задимленість із 7 по 9 жовтня. Зокрема повітря погіршилося на Верхній Хортиці в районі колишнього колгоспу "Дружба", проте на неприємний запах скаржилися і жителі інших районів.