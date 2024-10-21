Безкоштовна доставка і не тільки: що відомо про новий маркетплейс від Monobank

Маркетплейс буде постійно розширюватись

Популярний мобільний банк Monobank розширив перелік своїх послуг. Компанія офіційно запустила власний маркетплейс під назвою "market by mono" безпосередньо в застосунку. Це нововведення стало доступним для користувачів, які перейшли на новий дизайн додатка.

Оновлення розповсюджується поступово та охопить всіх клієнтів протягом найближчих днів. Про це повідомив керівник Монобанку Олег Гороховський.

Для доступу до маркетплейса користувачам необхідно активувати новий дизайн застосунку. Це можна зробити через розділ "Ще" у нижньому меню. Після оновлення клієнти отримають доступ до широкого асортименту товарів.

На початковому етапі "market by mono" пропонує три основні категорії товарів: гаджети, смарт-електроніка та комп'ютерна техніка. Загальна кількість доступних товарів сягає 20 тисяч найменувань. Поки що Mono співпрацює з трьома перевіреними партнерами-магазинами електроніки.

Маркетплейс від Mono відрізняється вигідними умовами для покупців. Усі товари можна придбати без прихованих тарифів та переплат за програмою "Покупка частинами". Додатковою перевагою є безплатна доставка для всіх замовлень, незалежно від їх вартості.

Це лише початок розвитку маркетплейсу, як зазначає Гороховський. У майбутньому планується розширення як асортименту товарів, так і кількості партнерів-продавців.

Важливою особливістю "market by mono" є вигідні умови для партнерів. За словами Гороховського, тарифи для продавців значно нижчі, ніж у конкурентів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Monobank відмовляється від Mastercard. Днями клієнти банку, які користуються картками Mastercard, отримали повідомлення про необхідність замінити їх на картки Visa.