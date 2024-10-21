Бесплатная доставка и не только: что известно о новом маркетплейсе от Monobank
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Маркетплейс будет постоянно расширяться
Популярный мобильный банк Monobank расширил список своих услуг. Компания официально запустила свой маркетплейс под названием "market by mono" непосредственно в приложении. Это нововведение стало доступно пользователям, которые перешли на новый дизайн приложения.
Обновление распространяется постепенно и охватит всех клиентов в ближайшие дни. Об этом сообщил руководитель Монобанка Олег Гороховский.
Для доступа к маркетплейс пользователям необходимо активировать новый дизайн приложения. Это можно сделать в разделе "Еще" в нижнем меню. После обновления клиенты получат доступ к широкому ассортименту товаров.
На начальном этапе market by mono предлагает три основных категории товаров: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника. Общее количество доступных товаров составляет 20 тысяч наименований. Пока что Mono сотрудничает с тремя проверенными партнерами-магазинами электроники.
Маркетплейс от Mono отличается выгодными условиями для покупателей. Все товары можно приобрести без скрытых тарифов и переплат по программе "Покупка по частям". Дополнительным преимуществом является бесплатная доставка для всех заказов, вне зависимости от их стоимости.
Это только начало развития маркетплейса, как отмечает Гороховский. В будущем планируется расширение как ассортимента товаров, так и количества партнеров-продавцов.
Важной особенностью "market by mono" есть выгодные условия для партнеров. По словам Гороховского, тарифы для продавцов значительно ниже, чем у конкурентов.
Ранее Телеграф рассказывал, что Monobank отказывается от Mastercard. На днях клиенты банка, пользующиеся картами Mastercard, получили уведомление о необходимости заменить их на карты Visa.