Колекція елітних квартир та сотні квадратів нерухомості: рідня заступника мера Києва вражає статками

Чиновник жодного разу не потрапляв у якийсь більш-менш гучний скандал

Квартири в найдорожчих ЖК Києва, сотні квадратних метрів комерційної нерухомості. Рідні заступника мера Києва Володимира Прокопіва колекціонують найдорожчі квадратні метри у столиці, тоді як друзі чиновника — комунальне майно.

Про це і не тільки у новому розслідуванні журналістів "Bihus. Info". Прем'єра першої частини відбулася у понеділок, 14 жовтня, а невдовзі мають опублікувати і другу.

Заступник мера Києва Володимир Прокопів помітна фігура в київській політиці, який вже десятиліття утримує впливові позиції. П'ять років на посаді заступника мера Кличка та десять років у Київраді зробили його одним із ключових політиків Києва.

За роки своєї політичної кар’єри Прокопів жодного разу не потрапляв у якийсь більш-менш гучний скандал і загалом зарекомендував себе, як щирий та відкритий політик. Проте, як зауважують журналісти-розслідувачі, всі ці роки "ми просто дивилися не туди".

"Заради справедливості й фактологічної точності маю тут одразу зазначити, що в міську раду Прокопів прийшов геть не бідною людиною. Родина уже мала і нерухомість, і автівки, і живі гроші на рахунках. Але саме за 10 років при владі активи чиновника і близьких йому людей за кількістю і якістю зробили просто таки космічний ривок", — розповідає у своєму розслідуванні журналістка Леся Іванова.

У самого Прокопіва і його рідні станом на сьогодні величезний будинок у котеджному містечку "Коник", ще один будинок у "Новій Ходосівці", квартири у нових ЖК, а ще сотні квадратів комерційної площі у численних новобудовах, йдеться у розслідуванні.

Дружина Прокопіва, яка, за його ж словами займається, здебільшого побутом, дітьми та приглядає за старим бізнесом, насправді і заробляє основні гроші у родині.

"Щороку це мільйони і йдуть вони через ФОП, на успішність якого, здається, ніяк не впливають ні збільшення кількості дітей, ні велика війна, ні евакуація за кордон на її початку. Реально у 22-му році, поки там вона отримувала допомогу біженцям, тут її ФОП качав рекордні п'ять з гаком мільйонів", — розповідає Леся Іванова.

За словами журналістки, на обороти ФОПа не впливає навіть те, скільки місяців на рік той ФОП взагалі існує. Дружина Прокопіва його то відкривала, то закривала, але хоч 12 місяців на рік працює бізнес, хоч три, а стабільні 4-5 млн лягають у графу легальний дохід.

Сам Прокопів розповідає, що бізнес цей зав’язаний на рекламі: зовнішній, внутрішній, сіті-лайтах, у транспорті і т.д.

"Її ФОП встановив рекорд за 10 років свого існування. Чудеса та й годі, але ці чудеса, маю визнати, дуже грамотно оформлені. Порпатися в тому ФОПі не буде жоден перевіряючий орган", — зауважила журналістка.

Крім того, як з’ясували журналісти, дружина Прокопіва на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 25 лютого 2022 року придбала елітну квартиру у новому лакшері комплексі на Печерську ЖК "Signature".

"Квартира на 72 м² і це, щоб ви розуміли, там такі однокімнатні. Зараз комплекс уже зданий в експлуатацію і житло там продається від 6,5 тис. доларів за квадрат, що робить "Signature" найдорожчим, а отже і найпрестижнішим комплексом у Києві", — розповідається у розслідуванні.

Станом на 2022 рік комплекс тільки будувався, а тому дружина купила не готову квартиру, а інвестицію у неї. Проте придбала вона її без уцінки, а за ту ж саму суму, що і попередній інвестор, у якого вона її перекупила. В цьому зізнався сам Прокопів.

За його словами, дружина заплатила 1 млн 379 тис. грн, що абсолютно не сходиться з реальністю, адже таких цін просто не могло бути.

"Попередній інвестор вкладався у будівництво у 2019 році. Тоді, за даними аналітичної системи Лун, квартири такої площі коштували десь від 5 млн грн", — розповідає Іванова.

Нагадаємо, у 2019 році російські ракети ще не летіли на Київ. Що могло змусити забудовника продати квартиру інвестору за ціною у чотири рази нижче ринкової — запитання з зірочкою.

Про збагачення інших членів родини Прокопіва, а також його друзів дивіться у розслідуванні "Bihus.Info": Київ на продаж: як рідні зама Кличка скуповують нерухомість у столиці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що нардеп від "Батьківщини" міг захопити ділянку лісу на Чернігівщині. Йдеться про Валерія Дубіля.