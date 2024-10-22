Призовники та військовозобов'язані — не одне й те ж: юристка пояснила тонкощі

Обидві категорії громадян повинні стояти на військовому обліку

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Актуальним питання залишається, хто саме підлягає призову на військову службу в особлий період.

Адвокат Тетяна Даниленко з юридичної компанії "Тетяна Даниленко" в коментарі "РБК-Україна" пояснила відмінності між призовниками та військовозобов'язаними, а також умови їхнього призову. За її словами, обов'язки перед законом у цих категорій різні.

Хто такі призовники

Призовниками вважають чоловіків, які досягли 16-річного віку і стали на військовий облік у територіальному центрі комплектування (ТЦК). Вік призовників становить від 16 до 25 років, і вони зазвичай проходять строкову військову службу.

Одннак, як нагадала Тетяна Даниленко, під час дії воєнного стану призов на строкову службу зупинено. Чоловіки цієї категорії можуть служити в армії лише добровільно, підписавши контракт.

Що означає бути військовозобов'язаним

Військовозобов'язані — це особи, які вже не підлягають строковому призову. Це чоловіки старші за 25 років або ті, хто пройшов кафедру військової підготовки та отримав офіцерське звання. Вони перебувають у запасі та можуть бути мобілізовані під час особливого періоду.

Мобілізація під час воєнного стану

Під час особливого періоду мобілізація стосується саме військовозобов'язаних. Це чоловіки, які вже проходили службу або перебувають у запасі. Закон дозволяє мобілізувати їх в будь-який час для захисту держави.

Призовників, навпаки, не мобілізують на строкову службу, однак вони можуть добровільно вступити до лав ЗСУ.

Однак обидві категорії мають перебувати на військовому обліку, якщо придатні за станом здоров'я.

Нагадуємо, що тепер дані хлопців віком від 16 до 25 років під час оформлення паспорта автоматично вноситимуть до військового реєстру "Оберіг". Тобто, молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік без необхідності відвідування військкомату і проходження військово-лікарської комісії.

Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном. Актуальність електронних військових документів для військовозобов'язаних чоловіків, які знаходяться за межами держави, перевірятиметься через співпрацю з ДМС. Це дозволить забезпечити точність інформації та знизити ризик помилок через людський фактор.

У ТЦК зазначають, що хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження ВЛК, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть мобілізувати до 25 років. Чоловіки до цього віку можуть бути мобілізовані, якщо вони мають статус військовозобов'язаних.