Призывники и военнообязанные — не одно и то же: юрист объяснила тонкости

Обе категории граждан должны состоять на военном учете

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Актуальным вопросом остается, кто именно подлежит призыву на военную службу в особый период.

Адвокат Татьяна Даниленко из юридической компании "Татьяна Даниленко" в комментарии "РБК-Украина" объяснила отличия между призывниками и военнообязанными, а также условия их призыва. По ее словам, обязанности перед законом у этих категорий разные.

Кто такие призывники

Призывниками считают мужчин, достигших 16-летнего возраста и вставших на военный учет в территориальном центре комплектования (ТЦК). Возраст призывников составляет от 16 до 25 лет и обычно проходят срочную военную службу.

Однако, как напомнила Татьяна Даниленко, во время действия военного положения призыв на срочную службу остановлен. Мужчины этой категории могут служить в армии только добровольно, подписав договор.

Что значит быть военнообязанным

Военнообязанные – это лица, которые уже не подлежат срочному призыву. Это мужчины старше 25 лет или те, кто прошел кафедру военной подготовки и получил офицерское звание. Они находятся в запасе и могут быть мобилизованы в особый период.

Мобилизация во время военного положения

Во время особого периода мобилизация касается именно военнообязанных. Это мужчины, которые уже проходили службу или находятся в запасе. Закон позволяет мобилизовать их в любое время для защиты государства.

Призывников, наоборот, не мобилизуют на срочную службу, однако они могут добровольно вступить в ряды ВСУ.

Однако обе категории должны состоять на военном учете, если пригодны по состоянию здоровья.

Напоминаем, что теперь данные ребят в возрасте от 16 до 25 лет при оформлении паспорта будут автоматически вноситься в военный реестр "Оберег". То есть молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет смогут становиться на учет без необходимости посещения военкомата и прохождения военно-врачебной комиссии.

Это касается и тех, кто проживает за границей. Актуальность электронных военных документов для военнообязанных мужчин, находящихся за пределами государства, будет проверяться через сотрудничество с ДМС. Это позволит обеспечить точность информации и снизить риск ошибок из-за человеческого фактора.

В ТЦК отмечают, что ребята до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения ВВК, в том числе находящихся за границей.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут мобилизовать до 25 лет. Мужчины до этого возраста могут быть мобилизованы, если они имеют статус военнообязанных.