На українців чекає складна зима

Останнім часом у світових політичних колах активно обговорюється мирний план для України. На думку одного з європейських міністрів закордонних справ, переговори між Києвом та Москвою рано чи пізно обов’язково розпочнуться.

До цього Україну підштовхне важка ситуація на фронті та ще низка факторів. На даний момент розглядаються різні сценарії врегулювання конфлікту, проте чіткого "конкретного" плану досі немає. Про це кажуть журналісти видання Le Monde.

"Ми все ще далекі від чогось конкретного, але люди вже починають замислюватися над тим, що буде завтра", — сказав один високопоставлений дипломат в інтерв’ю Le Monde.

За його словами, ситуація на місцях і міжнародний контекст, починаючи з передвиборчої кампанії в США, спонукають Зеленського та деякі західні столиці уявляти собі вихід із конфлікту, не складаючи зброї та продовжуючи баталії на полі бою.

Однак такий сценарій здається одному з європейських міністрів закордонних справ дуже сумнівним. Він упевнений, що переговори рано чи пізно почнуться і причиною цього стане складна зима, ситуація на фронті та "виснаженість" українців.

"Переговори рано чи пізно почнуться, тому що ситуація на фронті складна, а українці виснажені", — сказав міністр закордонних справ з Європи, — "Російські війська наступають на Донбасі, а інтенсивні бомбардування енергетичної інфраструктури України віщують страшну зиму для мирного населення".

За його оцінками, Байден може змінити курс у бік переговорів. Те ж саме зробить і Гарріс, а Трамп взагалі відкрито обіцяє швидко закінчити війну завдяки переговорам.

Інший же дипломат припустив, що це може бути сценарій, подібний до корейського, коли війна буде заморожена без підписання мирної угоди.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на власні джерела написало, що Україна надасть адміністрації президента США Джо Байдена список цілей на території РФ, які вона може вразити далекобійною зброєю, якщо їй дадуть такий дозвіл. Його мають привезти до Вашингтона міністр оборони України Рустем Умеров та старший радник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Однак поки Сполучені Штати всіляко тягли з наданням Україні дозволу бити по Росії ракетами ATACMS, необхідність таких ударів, схоже, відпала сама по собі. Російські окупанти відтягли до 90% своїх літаків за межі дії американських ракет, що зробило недосяжною одну з головних цілей України – винищити російську авіацію на аеродромах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що німецьке видання Bild достроково розкрили деталі мирного плану Зеленського. Він нібито містить пункти щодо припинення вогню на окремих ділянках фронту.