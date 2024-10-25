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По всій Україні оголошували повітряну тривогу, в чому причина (оновлено)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Повітряна тривога Новина оновлена 25 жовтня 2024, 11:59
Повітряна тривога. Фото Колаж "Телеграфу"

Була небезпека атаки "Кинджалами"

Близько 11:30 по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни піднімали в небо МіГ-31К. Об 11:56 дали відбій повітряної тривоги.

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України!", — попередили в Повітряних Силах України.

За повідомленням моніторінгових каналів, станом на 11:45 пусків з МіГ-31К не зафіксовано. Проте повітряна небезпека залишалася.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області Росії. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12 350 км/год).

"Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО. "Кинджал" може вражати цілі до 2000 кілометрів. Саме тому, коли у повітря підіймається носій цих ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атак Росії по мирних мешканцях вночі та вранці 25 жовтня. Зокрема вони вдарили по Херсону, постраждало двоє літніх людей.

Теги:
#Війна #МіГ-31 #Повітряна тривога