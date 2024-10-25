По всій Україні оголошували повітряну тривогу, в чому причина (оновлено)

Була небезпека атаки "Кинджалами"

Близько 11:30 по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни піднімали в небо МіГ-31К. Об 11:56 дали відбій повітряної тривоги.

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України!", — попередили в Повітряних Силах України.

За повідомленням моніторінгових каналів, станом на 11:45 пусків з МіГ-31К не зафіксовано. Проте повітряна небезпека залишалася.

Нагадаємо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області Росії. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12 350 км/год).

"Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнята на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети з ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі й розробили "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО. "Кинджал" може вражати цілі до 2000 кілометрів. Саме тому, коли у повітря підіймається носій цих ракет МіГ-31К, то тривогу оголошують для всіх областей України.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атак Росії по мирних мешканцях вночі та вранці 25 жовтня. Зокрема вони вдарили по Херсону, постраждало двоє літніх людей.