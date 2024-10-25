По всей Украине объявляли воздушную тревогу, в чем причина (обновлено)

Была опасность атаки "Кинжалами"

Около 11:30 по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Россияне поднимали в небо МиГ-31К. В 11:56 дали отбой воздушной тревоги.

"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка! Ракетная опасность по всей территории Украины!" — предупредили в Воздушных Силах Украины.

По сообщению мониторинговых каналов, по состоянию на 11:45 пусков с МиГ-31К не зафиксировано. Однако воздушная опасность сохранялась.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области России. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12 350 км/ч).

"Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Внешне она похожа на баллистические ракеты из ОТРК "Искандер", а некоторые эксперты считают, что именно на их базе и разработали "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО. "Кинжал" может поражать цели до 2000 километров. Именно поэтому, когда в воздух поднимается носитель этих ракет МиГ-31К, тревогу объявляют для всех областей Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях атак России по мирным жителям ночью и утром 25 октября. В частности, они ударили по Херсону, пострадали двое пожилых людей.