Переведення годинника на зимовий час: як залишатися мотивованим та продуктивним, коли темно й холодно

Залишайтеся успішними навіть у темніші місяці

Вночі в неділю, 27 жовтня 2024 року, в Україні востаннє переведуть стрілки годинника. З цього часу країна житиме за так званим зимовим часом. І хоч це дозволить поспати у вихідні на одну годину більше, продуктивність після такого переходу може знизитися.

Раніше ми розповідали, як зменшити вплив цього переходу на організм. Одночасно норвезький бізнес-філософ Андерс Індсет у своїй колонці для Fast Company дав 5 порад, як насолоджуватися життям і бути продуктивним навіть у найтемніші осінні та зимові дні.

Прийміть маленькі цілі

Звичайно, мріяти про щось велике — це чудово, але справжній прогрес будується на маленьких кроках. Будь-яке велике досягнення, наприклад, перемога у змаганнях чи успіх у бізнесі, починається з маленьких, але досяжних дій. Хоча дива і трапляються, краще покладатися на завзяту працю.

Навіть маленькі дії, на кшталт наведення ладу в пошті, завершення списку справ чи невелика ранкова зарядка допомагають створити відчуття виконаного боргу. Такі кроки запускають ланцюжок успіхів, і з досвідом ви зможете робити більше та краще. У результаті ви житимете не просто реагуючи на події, а творячи.

Рутина як джерело мотивації

У наш час ми часто відволікаємось на все поспіль і женемося за швидкими насолодами. Тому важливо навчитися діяти за власним бажанням, а не під тиском обставин. Регулярні звички на кшталт занять спортом чи медитації допоможуть налаштуватися на потрібну хвилю. Наприклад, можна виділяти час на "годину роздумів", коли ви просто думаєте та записуєте ідеї. Це допоможе почуватися більш продуктивним та зосередженим.

Встановлення рутини дає відчуття продуктивності та ясності. Це допомагає підвищити енергію, оскільки ви відчуваєте більше контролю над життям, наповненим швидкими змінами, невпевненістю та технологіями.

Будьте гнучкими та відкритими до нового

Ми не знаємо, яким буде майбутнє і які навички стануть важливими. Тому потрібно вчитися різним речам, аби вміти адаптуватися до змін. Це допоможе вам бути активними та продовжувати навчатися протягом життя. Наприклад, можна слухати подкасти на подвійній швидкості, займаючись спортом. Головне – це ваш прогрес.

Дугнад

Це може бути нелогічним, але у способі життя вікінгів було магічне відкриття: завдяки сильному колективу індивідуалізм може процвітати. У норвежців це називається "дугнад". Я є тому, що є ви. Якщо всі навколо мене роблять краще – прогресують і виступають – я також можу робити краще. Така культура продуктивності, що базується на цінностях, відчиняє двері для зростання індивідуальних амбітних особистостей.

Знайдіть однодумців або приєднайтеся до команди — це допоможе вам залишатися мотивованим та вчитися відповідальності.

Технології як інструмент прогресу

Технології можуть сильно допомогти досягти цілей. У Норвегії, наприклад, люди люблять використовувати нові технології та ігри для мотивації та покращення життя. Раннє впровадження нових технологій з цікавості не тільки допоможе вам випереджати тенденції, а й зробить вас цікавішими.

Культура продуктивності, яка заснована на цінностях

Не все у житті можна контролювати, наприклад, погоду, але ви можете керувати своєю реакцією на обставини. Навіть довгі зими можна провести з користю, якщо зберігати активність та цікавість. Буває, що хочеться пошкодувати себе – це нормально. Можна трохи відпочити з друзями, а потім знову в дорогу до нових здобутків.

Раніше "Телеграф" розповідав про ранкові звички, які допоможуть залишатися енергійними та продуктивними протягом дня, що згодом призведе до успіху.