Укр

Какие еще страны мира переводят часы (полный список)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Часы Новость обновлена 25 октября 2024, 12:53
Часы. Фото Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Несмотря на это, некоторые все же хотят отказаться от этой тенденции

Ежегодный перевод часов остается важной традицией во многих странах мира, хотя практика постепенно сокращается. Переход между летним и зимним временем, как правило, происходит весной (перемещение стрелок вперед) и осенью (перемещение стрелок назад). Считается, что смена времени помогает более эффективно использовать световой день, уменьшая затраты на электроэнергию. Однако не все страны придерживаются этой традиции, и некоторые государства уже отказались от перевода часов из-за сомнительной экономической пользы и возможных негативных последствий для здоровья.

"Телеграф" подготовил материал и расскажет, в каких странах еще есть тенденция перевода часов. А также почему от нее отказываются.

Страны, переводящие часы

Европейский союз

Страны ЕС остаются одними из самых больших сторонников перевода времени. Все страны-члены Евросоюза переводят часы на летнее и зимнее время в одно и то же время, чтобы сохранить единый временной режим на территории союза. Однако с 2018 года Европейский парламент ведет активные обсуждения по отмене этой практики. В опросах большинство граждан ЕС высказались за отказ от перевода часов, и вопрос уже прошел несколько этапов утверждения. Однако сейчас ЕС продолжает соблюдать переход на летнее и зимнее время, и дата возможной окончательной отмены пока не определена.

Соединенные Штаты Америки

США также практикуют переход на летнее и зимнее время, но не по всей территории. К примеру, штаты Гавайи и Аризона (за исключением индейской территории Навахо) не переводят часы. В марте 2022 года Сенат США принял законопроект о возможном переходе на постоянное летнее время, который в случае утверждения всеми инстанциями отменил бы изменение часов в стране. Однако этот законопроект еще не вступил в силу, и обсуждения продолжаются.

Канада

Канада также переходит на летнее и зимнее время, однако правила отличаются в зависимости от провинции. К примеру, большинство провинций и территорий Канады, такие как Онтарио и Британская Колумбия, переводят часы, но некоторые территории, такие как Саскачеван, не меняют время. Как и в США, в Канаде также обсуждается возможность отказа от перевода часов.

Великобритания и Швейцария переводят часы дважды в год, синхронизируя летнее и зимнее время с Европейским Союзом. Так же действуют Норвегия, Сербия, Молдова и Украина.

В странах Ближнего Востока, таких как Ливан и Египет, также придерживаются перевода часов, тогда как в Северной Африке Марокко использует летнее время частично, прекращая его действие в течение священного месяца Рамадан.

Новая Зеландия переводит часы, переходя на летнее время в конце сентября и возвращаясь на стандартное время в апреле, учитывая сезонную разницу в южном полушарии.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы хотят остаться на "летнем времени", а нардепы продолжают споры.

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#Время #Зимнее время #Переведення годинників