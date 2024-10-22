Намагаються "вклинитися" в українську лінію оборони: яка насправді ситуація біля Часового Яру

Тривають тяжкі бої

Йде 972-й день повномасштабної війни з Російською Федерацією і ситуація навколо Часового Яру залишається складною. Ворог не перестає просуватися на Донеччині та намагається "вклинитися" в українську лінію оборони в районі міста, однак у нього нічого не виходить.

Українські військовослужбовці героїчно тримають оборону та не дозволяють росіянам взяти під контроль місто. Про це повідомив представник 24 ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін у коментарі для "Вільного радіо".

На фронті ворог має просування на Донеччині і російські війська продовжують посилювати штурми на Часів Яр. Вони використовують уже відому тактику, яка передбачає підготовку артилерійських обстрілів та атаки за допомогою дронів.

Проте росіянам протистоять бійці ЗСУ, які не дають повністю зайняти місто. За словами Полухіна, ворогові не вдається просунутися далі мікрорайону Канал, оскільки всі спроби закріпитися блокуються українськими дронами.

"Ситуація там така: туди, як ми й раніше казали, входять російські малі піхотні групи. Заходять і не виходять, бо стають заблокованими через контроль наших дронів. Окупанти там знаходяться тимчасово, наші хлопці їх одразу звідти вибивають… Тобто, закріпленням чи вклиненням це не можна назвати, якимось рухом по лінії оборони", — заявив Полухін.

Нагадаємо, останнім часом у медіапросторі активно обговорюється тема можливого виходу Збройних Сил України з міста Селидове, щоб уникнути оточення. Це місто має стратегічне розташування для обох сторін на фронті.

Після окупації Вугледару противник робить наступальні дії у напрямку Покровська та Курахового, зокрема в районі Курахівського водосховища. Селидово, будучи третім містом на цьому шляху, стає ключовою метою російських сил.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що місто Вугледар Донецької області, яке зараз перебуває під окупацією російських військових, перетворилося на справжні руїни.

У ньому навряд чи знайдуться житлові будинки, які за час війни не зазнали руйнування. Красиве і квітуче місто раніше з приходом "російського світу" буквально померло.