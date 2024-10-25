В Україні оцінили колекцію картин Медведчука: особливо кумедна ціна його портрета

Колекція картин коштує мільйони гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів оцінило вартість колекції картин підсанкціонного колишнього нардепа України низки скликань та куму президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє прес-служба АРМА. Загальна колекція містить 285 картин, які розділили на дві частини:

149 картин визнали об’єктами культурної цінності;

136 картин оцінили у 4 млн гривень.

Однією із найдешевших картин є портрет самого Віктора Медведчука. Цю картину оцінили у 5,2 тисячі гривень.

Одними з найдорожчих картин у колекції олігарха та зрадника України є:

"Композиція з човнами" вартістю 392,5 тис гривень;

"Полудень у Криму" вартістю 374,4 тис гривень;

"Трійка", яку оцінили у 349 тис гривень;

"Коні", вартість якої оцінили у 284,8 тис гривень.

Водночас, експерти Національного художнього музею України дійшли висновку, що ці картини не мають культурної та історичної цінності. Тому вони можуть бути реалізовані на аукціоні.

Раніше "Телеграф" писав про те, де зараз перебувають діти Віктора Медведчука та Оксани Марченко.