Залужний розчулив романтичним фото з дружиною: "Тепло сердець зігріває"

Підписники не очікували побачити колишнього головкома у новому амплуа

У неділю, 27 жовтня, колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний знову засвітив нову фотографію. Він поділився новою світлиною з дружиною Оленою.

Відповідний допис Залужний оприлюднив у соцмережі Facebook. Він відмітив місце знаходження в якому вказано, що він ймовірніше перебуває у Лондоні.

"І у холодний вечір, тепло сердець зігріває", — йдеться у публікації.

Під цим дописом колишній головком і прикріпив світлину із дружиною. На опублікованому знімку він перебуває в окулярах та обнімає дружину.

Пара для фото склала "family look". Вони позують на камеру в одному з закладів.

За три години публікація набрала понад 14 тисяч лайків, що не лишило небайдужих читачів без уваги. Люди під дописом Залужного лишили багато теплих слів.

Валерій Залужний — що відомо

Залужний був Головнокомандувачем Збройних Сил України з 27 липня 2021 року по 8 лютого 2024 року. Під час його керівництва на посаді ЗСУ брали активну участь у війні та успішно відбивали атаки російських військ.

Він має звання генерала та є Героєм України. А також увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у 2022 році за версією журналу Time.

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський.

Варто зазначити, що чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про можливе звільнення Залужного.

Раніше "Телеграф" писав, що з травня 2024 року він займає посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.