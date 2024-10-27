Залужный растрогал романтическим фото с женой: "Тепло сердец согревает"

Подписчики не ожидали увидеть бывшего главкома в новом амплуа

В воскресенье, 27 октября, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный снова засветил новую фотографию. Он поделился снимком с женой Еленой.

Соответствующее сообщение Залужный обнародовал в соцсети Facebook. Он отметил местонахождение, в котором указано, что он скорее всего находится в Лондоне.

"И в холодный вечер тепло сердец согревает", — говорится в публикации.

Под этой публикацией бывший главком и прикрепил фотографию с женой. На опубликованном снимке он находится в очках и обнимает жену.

Пара для фото составила "family look". Они позируют на камеру в одном из заведений.

За три часа публикация набрала более 14 тысяч лайков, что не оставило безразличных читателей без внимания. Люди под сообщением Залужного оставили много теплых слов.

Валерий Залужный — что известно

Залужный был Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года. Во время его руководства в должности ВСУ активно участвовали в войне и успешно отражали атаки российских войск.

Он имеет звание генерала и является Героем Украины. А также вошел в список 100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала Time.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Следует отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

Ранее Телеграф писал, что с мая 2024 года он занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.