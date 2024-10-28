Входив до списку 100 найбагатших українців: помер відомий інвестор в Україні

Його статки у 2021 оцінювали у 240 мільйонів доларів

У понеділок, 28 жовтня, помер засновник корпорації KADORR Group та найбільший арабський інвестор в Україні Аднан Ківан. Цього року у грудні йому мало виповнитись 62 роки.

Про це повідомляє корпорація KADORR Group. Зазначається, що він входив до списку 100 найбагатших українців та в п'ятірку найбільших рантьє.

"Сьогодні, 28 жовтня 2024 року, пішов із життя засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан, найбільший арабський інвестор в Україні, відомий успішними бізнес-прєктами, соціальними ініціативами, а також благодійністю і меценатством", – йдеться у повідомлені.

Як зазначає видання "Думская", посилаючись на свої джерела, у бізнесмена була онкологія. У підприємця залишилися дружина, діти та онуки.

Що відомо про Аднана Ківана

Він народився в Сирії 1 грудня 1962 року. Здобувши середню освіту, поїхав в Одесу навчатись в Академії харчових технологій.

Аднан Ківан

Вже у 2005 році створив компанії "Діана-Плюс", яка пов'язана з розробкою будівельних проєктів, у 2006 році – ПП "Інтерінвестбуд", яка займається будівництвом, у 2010 – KADORR Group, яка займається будівництвом житлової нерухомості. Також у 2017 створив компанію "Кадор зерно України", яка займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном та насінням та може вирощувати зернові та технічні культури.

У 2021 році, за даними Forbes, його статки становили 240 мільйонів доларів. Родині Ківана належить понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві. Також бізнесмен був власником компанії "Зерно Агро".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі помер відомий український поет, який повернувся з Москви після вторгнення РФ.