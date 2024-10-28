Входил в список 100 самых богатых украинцев: умер известный инвестор в Украине

Его состояние в 2021 оценивали в 240 миллионов долларов

В понедельник, 28 октября, скончался основатель корпорации KADORR Group и крупнейший арабский инвестор в Украине Аднан Киван. В этом году в декабре ему исполнилось 62 года.

Об этом сообщает корпорация KADORR Group. Отмечается, что он входил в список 100 самых богатых украинцев и в пятерку крупнейших рантье.

"Сегодня, 28 октября 2024 года, ушел из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством", – говорится в сообщении.

Как отмечает издание "Думская", ссылаясь на свои источники, у бизнесмена была онкология. У предпринимателя остались жена, дети и внуки.

Что известно об Аднане Киване

Он родился в Сирии 1 декабря 1962 года. Получив среднее образование, уехал в Одессу учиться в Академии пищевых технологий.

Аднан Киван

Уже в 2005 году создал компании "Диана-Плюс", связанную с разработкой строительных проектов, в 2006 году – ЧП "Интеринвестстрой", которая занимается строительством, в 2010 – KADORR Group, которая занимается строительством жилой недвижимости. Также в 2017 году создал компанию "Кадор зерно Украины", которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком и семенами и может выращивать зерновые и технические культуры.

В 2021 году, по данным Forbes, его состояние составляло 240 миллионов долларов. Семье Кивана принадлежит более 40 жилых комплексов в Одессе и Киеве. Также бизнесмен был владельцем компании "Зерно Агро".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе скончался известный украинский поэт, вернувшийся из Москвы после вторжения РФ.