Не забрав повістку на пошті - отримаєш штраф автоматично: деталі нового законопроєкту

Законопроєкт спрощує процедуру виписування штрафів і арешту рахунків ухилянтів

Повернення повістки з відміткою про невручення стане підставою для штрафу. Такі зміни передбачає законопроєкт 12093, який у п'ятницю, 25 жовтня, рекомендував прийняти Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

ТЦК зможе виписувати штрафи без складання протоколу, якщо людина не забрала повістку на пошті. Про це пише "Судово-юридична газета".

За новими правилами, передбаченими у законопроєкті, процедура накладання штрафів стане простішою. Якщо поштар залишив у скриньці повідомлення про повістку, у людини є лише 3 дні, щоб забрати її на пошті. Після цього терміну повістка повертається до ТЦК з позначкою про невручення, і людину автоматично вважатимуть повідомленою.

Важливою зміною стане використання даних з реєстру "Оберіг" як доказів у справі. Раніше суди не завжди визнавали інформацію з цього реєстру. Тепер витяг з "Оберегу" підтвердить, що військовозобов'язаний не оновив свої дані або взагалі відсутній у системі.

Розглядати справи про порушення тепер зможуть за двома адресами: за місцем військового обліку особи або там, де виявили порушення.

На сплату штрафу дається 30 днів з моменту набрання чинності постановою. Якщо людина не сплатить штраф добровільно, постанову передадуть виконавчій службі. Виконавці зможуть відразу арештувати банківські рахунки порушника та застосувати інші заходи для стягнення коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що повістки поштою отримають не тільки ті чоловіки, які оновили дані в ТЦК. Керівник адмінвідділу одного з ТЦК розповів, хто формує списки, кому саме відправляти повістку.