Не забрал повестку на почте – получишь штраф автоматически: детали нового законопроекта

Законопроект упрощает процедуру выписки штрафов и ареста счетов уклонистов

Возвращение повестки с отметкой о невручении станет основанием для штрафа. Такие изменения предусматривает законопроект 12093, который в пятницу, 25 октября, рекомендовал принять Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

ТЦК сможет выписывать штрафы без составления протокола, если человек не забрал повестку на почте. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

По новым правилам, предусмотренным в законопроекте, процедура наложения штрафов станет проще. Если почтальон оставил в ящике сообщения о повестке, у человека есть только 3 дня, чтобы забрать ее на почте. После этого срока повестка возвращается в ТЦК с отметкой о невручении, и человека автоматически сочтут уведомленным.

Важным изменением станет использование данных из реестра "Оберег" в качестве доказательств по делу. Ранее суды не всегда признавали информацию из этого реестра. Теперь выписка из "Оберега" подтвердит, что военнообязанный не обновил свои данные или вообще отсутствует в системе.

Рассматривать дела о возбуждении теперь смогут по двум адресам: по месту военного учета лица или там, где были обнаружены нарушения.

На уплату штрафа дается 30 дней с момента вступления в силу постановления. Если человек не уплатит штраф добровольно, постановление будет передано исполнительной службе. Исполнители смогут сразу арестовать банковские счета нарушителя и принять другие меры по взысканию средств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что повестки по почте получат не только те мужчины, которые обновили данные в ТЦК. Руководитель админотдела одного из ТЦК рассказал, кто формирует списки, кому именно отправлять повестку.