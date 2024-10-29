Сколько коррупционеров посадили в Украине за время полномасштабной войны (инфографика)

Количество нарушителей существенно меньше, чем в период до полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения в Украине было вынесено почти 7 тысяч приговоров коррупционерам. Однако только 1,5% коррупционеров получили наказание в виде лишения свободы, а большая часть — штрафы.

Больше всего привлекают к ответственности коррупционеров во Львовской, Винницкой и Одесской областях. Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что за этот период общее количество приговоров коррупционеров составляет 6877. При этом, количество нарушителей существенно меньше, чем в период до полномасштабной войны.

"К сравнению, за это время ежегодно выносилось по 2,5 тысячи приговоров, тогда как в 2021 году Реестр коррупционеров пополнился на 6870 записей. С начала года уже вынесено 1758 приговоров коррупционерам. Такая динамика связана с тем, что в начале большого вторжения для должностных лиц представление деклараций было добровольным, соответственно, и не контролировалось НАПК", — говорится в материале.

Опубликован также список статей, по которым коррупционеров осуждают в этом году:

Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу — 663 приговора или 37.7% от общего количества. Это на треть меньше, чем в прошлом.

Несвоевременная подача деклараций — 623 приговора или 35.4%. В сравнении с 2023 годом количество таких нарушений увеличилось аж в 34 раза.

Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов — 281 приговор или 16%. Это вдвое меньше, чем в прошлом. В 98% случаев в этом году преступникам присудили штраф – это 1 714 приговоров. Только 1.5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы – это 27 приговоров.

Отмечается, что больше всего приговоров получили нарушители во Львовской области — 172 или 9.8% от всего количества. Следующая в списке — Винницкая область — 151 или 8.6%. Тройку лидеров закрыла Одесщина с показателем 115 дел или 6.5%.

"Некоторые функции НАПК были приостановлены из-за полномасштабной войны на два года, поэтому сейчас мы должны как можно быстрее проработать весь накопленный объем работы, который раньше делался поэтапно. Мы изменили подход к отбору и проверкам деклараций, введя автопроверки и отбирая для полных проверок только декларации с высоким рейтингом риска. Правоохранители уже открыли 126 уголовных производств по материалам полных проверок НАПК только за девять месяцев текущего года. Уже по решению судов мы сможем вносить лиц, которые получат соответствующие приговоры в реестр", – отметили в НАПК.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что руководитель САП Александр Клименко удивил заявлением о коррупции в Украине.