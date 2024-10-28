В Одесі засудили чоловіка за публікацію відео з представниками ТЦК: який строк він отримав

Суд визнав, що своїми діями порушник створював загрозу для діяльності ЗСУ

В Одесі вирок почув чоловік, що опублікував відео у мережі TikTok, на яких співробітники територіального центру комплектування проводили мобілізаційні заходи. Малиновський районний суд засудив місцевого жителя до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Чоловіка судили за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України.

Як встановило слідство, чоловік знімав і викладав відео, на яких можна було побачити факт і місце роботи ТЦК та Національної поліції на перехресті вулиць Грушевського та Хімічної.

Події відбулися 17 та 28 травня 2024 року. У судовому документі йдеться, що через розміщення цих кадрів у відкритому доступі можна було ідентифікувати співробітників, які брали участь у мобілізаційних заходах.

Суд вказав, що такі публікації, зокрема під час воєнного стану, можуть створити загрозу для діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, адже інформація про проведення мобілізаційних заходів не має розміщуватися у публічному інформаційному просторі та на офіційних сторінках.

Чоловік визнав провину. Суд засудив порушника до 5 років в'язниці з випробувальним терміном один рік.

Крім того, суд ухвалив конфіскацію його телефона як "знаряддя злочину".

Нагадуємо, днями Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів. За даними правоохоронців, підозрювані намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

Зазначається, що фігуранти знімали провокативні прямі трансляції та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

Зокрема, в Хмельницькій області було заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб, які публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації. Фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції. Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Telegram та Вайбері.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові на хабарі попалася лікарка психіатричної лікарні, яка вигадувала діагнози ухилянтам. За даними слідства, вона оцінювала свої послуги у 1000 доларів з одного клієнта.