Стало відомо, скільки заробила міністр соціальної політики з початку року

Матеріальної допомоги вона не отримувала

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович з початку 2024 року отримала близько 916 400 гривень заробітної плати. Найбільшу суму їй було виплачено за вересень — майже 100 тисяч гривень.

Таку відповідь "Телеграф" отримав на свій запит щодо розміру посадового окладу, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги на оздоровлення, які отримала міністр соцполітики України Жолнович. У Мінсоцполітики вказали помісячну зарплату своєї очільниці за січень-жовтень 2024 року.

Також державний секретар Наталія Ненюченко повідомила, що протягом січня – жовтня 2024 року Оксана Жолнович не отримувала матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Також не нараховували їй матеріальної допомоги на оздоровлення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що радник президента Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин отримує майже 40 тис. грн на місяць без урахування податків. При цьому, розмір посадового окладу було встановлено лише у жовтні поточного року, хоча президент призначив його своїм радником на початку вересня.

Також ми розповідали, що очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заробив мільйони під час війни. Так, лише за період січень-вересень 2024 року голова міністерства отримав близько 800 тис. гривень зарплатні.