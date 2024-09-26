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Це вже "чебурнет"? Google заблокував росіян, у Мінцифрі РФ дали пораду

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Pixabay Новина оновлена 26 вересня 2024, 12:51

СМС-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює

Компанія Google остаточно запровадила обмеження на створення нових акаунтів у Росії. Оператори зв’язку також зафіксували значне скорочення СМС.

Цю інформацію підтвердили у Міністерстві цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ. Там закликали користувачів Google у Росії терміново створювати резервні копії своїх даних.

"Мінцифри підтверджує, що Google обмежив створення нових облікових записів. Оператори зв’язку також зафіксували значне скорочення кількості SMS, що надсилаються компанією російським користувачам", — йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що СМС-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює, але немає впевненості, що ця можливість збережеться.

У зв’язку з цим у Міністерстві порадили росіянам створити резервні копії даних, а також перейти на використання альтернативних способів двофакторної автентифікації або використовувати вітчизняні платформи.

Зазначимо, що вперше про заборону реєстрації у сервісах Google за допомогою російських номерів стало відомо 9 вересня. Через кілька днів, 12 вересня, набули чинності санкції від Мінфіну США. Іноземним компаніям було заборонено надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Довідка Чебурнетом називають варіант повної ізоляції російського сегменту інтернету.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Головне управління розвідки України "поклало" кілька великих російських банків.

Теги:
#Google #Росія #Заборона #Обмеження #Аккаунт