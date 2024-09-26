Це вже "чебурнет"? Google заблокував росіян, у Мінцифрі РФ дали пораду

СМС-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює

Компанія Google остаточно запровадила обмеження на створення нових акаунтів у Росії. Оператори зв’язку також зафіксували значне скорочення СМС.

Цю інформацію підтвердили у Міністерстві цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ. Там закликали користувачів Google у Росії терміново створювати резервні копії своїх даних.

"Мінцифри підтверджує, що Google обмежив створення нових облікових записів. Оператори зв’язку також зафіксували значне скорочення кількості SMS, що надсилаються компанією російським користувачам", — йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомили, що СМС-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює, але немає впевненості, що ця можливість збережеться.

У зв’язку з цим у Міністерстві порадили росіянам створити резервні копії даних, а також перейти на використання альтернативних способів двофакторної автентифікації або використовувати вітчизняні платформи.

Зазначимо, що вперше про заборону реєстрації у сервісах Google за допомогою російських номерів стало відомо 9 вересня. Через кілька днів, 12 вересня, набули чинності санкції від Мінфіну США. Іноземним компаніям було заборонено надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.

Довідка Чебурнетом називають варіант повної ізоляції російського сегменту інтернету.

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