Це вже "чебурнет"? Google заблокував росіян, у Мінцифрі РФ дали пораду
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СМС-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює
Компанія Google остаточно запровадила обмеження на створення нових акаунтів у Росії. Оператори зв’язку також зафіксували значне скорочення СМС.
Цю інформацію підтвердили у Міністерстві цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ. Там закликали користувачів Google у Росії терміново створювати резервні копії своїх даних.
"Мінцифри підтверджує, що Google обмежив створення нових облікових записів. Оператори зв’язку також зафіксували значне скорочення кількості SMS, що надсилаються компанією російським користувачам", — йдеться в повідомленні.
У відомстві повідомили, що СМС-підтвердження як другий фактор авторизації для раніше створених облікових записів Google поки працює, але немає впевненості, що ця можливість збережеться.
У зв’язку з цим у Міністерстві порадили росіянам створити резервні копії даних, а також перейти на використання альтернативних способів двофакторної автентифікації або використовувати вітчизняні платформи.
Зазначимо, що вперше про заборону реєстрації у сервісах Google за допомогою російських номерів стало відомо 9 вересня. Через кілька днів, 12 вересня, набули чинності санкції від Мінфіну США. Іноземним компаніям було заборонено надання послуг у сфері програмного забезпечення та IT будь-якій особі на території Росії.
Довідка Чебурнетом називають варіант повної ізоляції російського сегменту інтернету.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Головне управління розвідки України "поклало" кілька великих російських банків.