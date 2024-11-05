"Серйозно ставимося до таких запитів": у Google пояснили публікацію карт з позиціями ЗСУ

Оновлення карт викликало резонанс в Україні

У Google відреагували на публікацію оновлених супутникових знімків на своїх картах, де зафіксовано розташування українських військових систем. У компанії зазначили, що ці знімки були зроблені понад рік тому.

Про це повідомила пресслужба Google, пише "Економічна правда". У компанії також підкреслили, що опубліковані знімки походять із загальнодоступних джерел.

"Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв’язок з українськими офіційними особами", — заявили у Google.

Нагадаємо, Google Maps опублікували оновлені супутникові знімки, на яких зафіксовано розташування українських військових систем. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що представники РНБО негайно звернулися до керівництва компанії, проте там дуже цинічно відреагували. За його словами, у Google "виправдалися" тим, що у них вихідний та офіси не працюють.

Своєю чергою політичний оглядач Геннадій Дубов розповів "Телеграфу", що Україна дізналась про злив фото розташування української ППО Google тільки через тиждень після оновлення карт, адже у мережі ці знімки "гуляють" ще з 28 жовтня. Проте, за його словами, у цій ситуації є і "зрада", і "перемога".