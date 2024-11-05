"Серьезно относимся к таким запросам": в Google объяснили публикацию карт с позициями ВСУ

Обновление карт вызвало резонанс в Украине

В Google отреагировали на публикацию обновленных спутниковых снимков на своих картах, где зафиксировано размещение украинских военных систем. В компании отметили, что эти снимки были сделаны больше года назад.

Об этом сообщила пресс-служба Google, пишет "Экономическая правда". В компании также подчеркнули, что опубликованные снимки происходят из общедоступных источников.

"Эти спутниковые снимки были сделаны более года назад и происходят из общедоступных источников — мы осознанно не публикуем последние изображения зон боевых действий. Мы очень серьезно относимся к таким запросам и поддерживаем постоянную связь с украинскими официальными лицами", — заявили в Google.

Напомним, Google Maps опубликовали обновленные спутниковые снимки, на которых зафиксировано расположение украинских военных систем. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что представители СНБО немедленно обратились к руководству компании, однако там очень цинично отреагировали. По его словам, у Google "оправдались" тем, что у них выходной и офисы не работают.

В свою очередь политический обозреватель Геннадий Дубов рассказал "Телеграфу", что Украина узнала о сливе фото расположения украинской ПВО Google только через неделю после обновления карт, ведь в сети эти снимки "гуляют" еще с 28 октября. Однако, по его словам, в этой ситуации есть и "зрада", и "перемога".