Зеленський поговорив з Трампом, а Київ годинами був під атакою: головне на ранок 7 листопада (фото)

Головні новини ранку 7 листопада

Ранок 7 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Дзвінок Трампу

Президент України Володимир Зеленський вперше зателефонував Дональду Трампу після його перемоги на виборах у США. Під час розмови лідер України висловив свої привітання, а також відзначив родину та команду Трампа за їхню чудову роботу. Зеленський додав, що вони домовилися підтримувати діалог та розвивати співпрацю, а також нагадав про те, що для світу життєво важливо, щоб США зберігали сильне та тверде лідерство.

Атака на Київ

У ніч проти 7 листопада російські військові вкотре атакували Київ дронами-камікадзе "шахед". Тривога тривала вісім годин. У кількох районах міста зафіксовано падіння уламків та пожежі. У Печерському районі сталася часткова руйнація конструкцій будинку на рівні 31 поверху. Також уламки впали у двір житлового будинку у Солом’янському районі. На відкритій території почалася пожежа. В Оболонському – попередньо на верхньому поверсі бізнес-центру виникла пожежа. У Подільському районі горів двоповерховий будинок. Відомо про щонайменше 1 потерпілого.

Фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці подій та зафільмував наслідки атаки.

Складна ситуація на фронті

7 листопада інтенсивність бойових дій на фронті суттєво зросла. Російські війська просунулися одразу на кількох напрямках. Найскладніша ситуація спостерігається на Куп’янському напрямку. За даними аналітиків DeepState, російські підрозділи просунулися вперед відразу близько п’яти населених пунктів. Зокрема, просування зафіксовані поблизу Новоолексіївки, Кремінної Балки, Максимівки, Богоявленки та в Торецьку. Командир батальйону УБпАК "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері телеканалу "Україна" повідомив про критичну ситуацію на Куп'янському напрямку. За його словами, російське командування поставило чітке завдання захопити лівобережжя Куп'янщини. Кінцева мета — окупація Куп'янська-Вузлового та вихід на правий берег річки Оскіл.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія у новий спосіб спробує уникнути санкцій.