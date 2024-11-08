Скільки насправді заробляє міністр освіти Оксен Лісовий

Різниця між відповідями на запит складає всього два тижні

У Міністерстві освіти та науки України, схоже, не можуть визначитися з тим, яку зарплатню отримує очільник відомства Оксен Лісовий. Так, 30 жовтня, у відповіді на журналістський запит наших колег з видання "Українські новини", Управління бухгалтерського обліку та звітності міністерства повідомило, що за період січень-вересень 2024 року голова міністерства отримав близько 800 тис. гривень зарплатні.

Водночас, у відповіді на журналістський запит "Телеграфу", яка надійшла на електронну пошту видання, зазначені геть інші суми. Так, згідно з документом Управління бухгалтерського обліку та звітності, у період січень-жовтень 2024 року зарплата міністра значно нижча, ніж повідомлялося раніше.

Шляхом простих математичних підрахунків маємо наступну суму — 639 389,67 грн за період січень-жовтень 2024 року. Сума вказана з урахуванням сплачених податків. При цьому, у відповіді на запит наших колег з видання йшлося про іншу суму.

"Міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час війни отримує по 90 тис. гривень зарплатні на місяць. Тільки за 9 місяців цього року міністр заробив майже 800 тис. гривень зарплати "чистими", — повідомляло видання, посилаючись на відповідь Управління бухгалтерського обліку та звітності.

Зауважте, суми вельми відрізняються від місяця до місяця. Так, згідно з першою відповіддю "Українським новинам" у січні міністр отримав "чистими" 83 тис. грн зарплатні, а у відповіді виданню "Телеграф" йдеться вже про 72 тис. грн. Різниця у даних — 11 тис. грн.

У лютому розбіжність ще більша: в першому варіанті знову 83 тис. грн, тоді як у другому — вже 62 тис. грн. Різниця — 21 тис. грн.

У березні 2024 року різниця між першим і другим варіантом офіційної відповіді МОН взагалі вражає: згідно з відповіддю "Українським новинам" від 25 жовтня поточного року у березні 2024 року Лісовий отримав знову ж таки 83 тис. грн "чистими", тоді як у відповіді виданню "Телеграф" від 7 листопада 2024 йдеться вже про 41 тис. грн, що буквально в половину менше.

Також варто звернути увагу на те, що в обох відповідях на запит, різниця між якими складає всього два тижні, підписантом значиться одна і та ж особа — начальниця управління Леся Поливач.

Як бачимо, буквально за два тижні, "чиста" зарплатня міністра освіти та науки дивним чином скоротилася приблизно на 200 тис. грн. Така невідповідність в офіційних відповідях на запити викликає певне занепокоєння щодо прозорості нарахування заробітної плати високопосадовцям та достовірності інформації, яку надає МОН на запити ЗМІ.

Варто зазначити, що відповідно до законодавства, державні органи зобов'язані надавати точну та достовірну інформацію на запити громадян та ЗМІ, особливо коли йдеться про використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що стала відома зарплата голови Мінстратегпрому Германа Сметаніна. Він став очільником Міністерства зі стратегічних галузей промисловості України 5 вересня 2024 року.