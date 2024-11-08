Укр

Сколько на самом деле зарабатывает министр образования Оксен Лисовой

Автор
Ангелина Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
522
Сколько на самом деле зарабатывает министр образования Оксен Лисовой Новость обновлена 08 ноября 2024, 11:51

Разница между ответами на запрос составляет всего две недели

В Министерстве образования и науки Украины, похоже, не могут определиться с тем, какую зарплату получает руководитель ведомства Оксен Лисовой. Так, 30 октября, в ответе на журналистский запрос наших коллег с издания "Українські новини", Управление бухгалтерского учета и отчетности министерства сообщило, что за период январь-сентябрь 2024 года глава министерства получил около 800 тыс. гривен зарплаты.

В то же время, в ответе на журналистский запрос "Телеграфа" указаны существенно другие суммы. Так, согласно документу Управления бухгалтерского учета и отчетности, в период январь-октябрь 2024 г. зарплата министра значительно ниже, чем сообщалось ранее.

Путем простых математических подсчетов получаем следующую сумму — 639 389,67 грн за период январь-октябрь 2024 года. Сумма указана с учетом уплаченных налогов. При этом в ответе на запрос наших коллег речь шла о совсем другой сумме.

"Министр образования и науки Оксен Лисовой во время войны получает по 90 тыс. гривен зарплаты в месяц. Только за 9 месяцев этого года министр заработал почти 800 тыс. гривен зарплаты "чистыми", — сообщало издание, ссылаясь на ответ Управления бухгалтерского учета и отчетности.

Заметьте, суммы сильно отличаются от месяца к месяцу. Так, согласно первому ответу, в январе министр получил "чистыми" 83 тыс. грн зарплаты, а в ответе изданию "Телеграф" говорится уже о 72 тыс. грн. Разница в данных – 11 тыс. грн.

В феврале расхождение еще больше: в первом варианте снова 83 тыс. грн, тогда как во втором – уже 62 тыс. грн. Разница — 21 тыс. грн.

В марте 2024 года разница между первым и вторым вариантом официального ответа МОН вообще поражает: согласно ответу "Українським новинам" от 25 октября текущего года в марте 2024 года Лисовой получил опять же 83 тыс. грн "чистыми", тогда как в ответе изданию "Телеграф" от 7 ноября 2024 года идет уже о 41 тыс. грн, что буквально в половину меньше.

Также стоит обратить внимание на то, что в обоих ответах на запрос, разница между которыми составляет всего две недели, подписантом значится одно и то же лицо — начальница управления Леся Поливач.

Как видим, буквально за две недели "чистая" зарплата министра образования и науки удивительным образом сократилась примерно на 200 тыс. грн. Такое несоответствие в официальных ответах на запросы вызывает определенную обеспокоенность в прозрачности начисления заработной платы высокопоставленным должностным лицам и достоверности информации, предоставляемой МОН на запросы СМИ.

Следует отметить, что согласно законодательству, государственные органы обязаны предоставлять точную и достоверную информацию по запросам граждан и СМИ, особенно когда речь идет об использовании бюджетных средств.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стала известна зарплата главы Минстратегпрома Германа Сметанина. Он стал главой Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины 5 сентября 2024 года.

Теги:
#Зарплата #МОН #Оксен Лисовой