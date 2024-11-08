Сколько на самом деле зарабатывает министр образования Оксен Лисовой

Разница между ответами на запрос составляет всего две недели

В Министерстве образования и науки Украины, похоже, не могут определиться с тем, какую зарплату получает руководитель ведомства Оксен Лисовой. Так, 30 октября, в ответе на журналистский запрос наших коллег с издания "Українські новини", Управление бухгалтерского учета и отчетности министерства сообщило, что за период январь-сентябрь 2024 года глава министерства получил около 800 тыс. гривен зарплаты.

В то же время, в ответе на журналистский запрос "Телеграфа" указаны существенно другие суммы. Так, согласно документу Управления бухгалтерского учета и отчетности, в период январь-октябрь 2024 г. зарплата министра значительно ниже, чем сообщалось ранее.

Путем простых математических подсчетов получаем следующую сумму — 639 389,67 грн за период январь-октябрь 2024 года. Сумма указана с учетом уплаченных налогов. При этом в ответе на запрос наших коллег речь шла о совсем другой сумме.

"Министр образования и науки Оксен Лисовой во время войны получает по 90 тыс. гривен зарплаты в месяц. Только за 9 месяцев этого года министр заработал почти 800 тыс. гривен зарплаты "чистыми", — сообщало издание, ссылаясь на ответ Управления бухгалтерского учета и отчетности.

Заметьте, суммы сильно отличаются от месяца к месяцу. Так, согласно первому ответу, в январе министр получил "чистыми" 83 тыс. грн зарплаты, а в ответе изданию "Телеграф" говорится уже о 72 тыс. грн. Разница в данных – 11 тыс. грн.

В феврале расхождение еще больше: в первом варианте снова 83 тыс. грн, тогда как во втором – уже 62 тыс. грн. Разница — 21 тыс. грн.

В марте 2024 года разница между первым и вторым вариантом официального ответа МОН вообще поражает: согласно ответу "Українським новинам" от 25 октября текущего года в марте 2024 года Лисовой получил опять же 83 тыс. грн "чистыми", тогда как в ответе изданию "Телеграф" от 7 ноября 2024 года идет уже о 41 тыс. грн, что буквально в половину меньше.

Также стоит обратить внимание на то, что в обоих ответах на запрос, разница между которыми составляет всего две недели, подписантом значится одно и то же лицо — начальница управления Леся Поливач.

Как видим, буквально за две недели "чистая" зарплата министра образования и науки удивительным образом сократилась примерно на 200 тыс. грн. Такое несоответствие в официальных ответах на запросы вызывает определенную обеспокоенность в прозрачности начисления заработной платы высокопоставленным должностным лицам и достоверности информации, предоставляемой МОН на запросы СМИ.

Следует отметить, что согласно законодательству, государственные органы обязаны предоставлять точную и достоверную информацию по запросам граждан и СМИ, особенно когда речь идет об использовании бюджетных средств.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что стала известна зарплата главы Минстратегпрома Германа Сметанина. Он стал главой Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины 5 сентября 2024 года.