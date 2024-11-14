Готуємось до зими: скільки коштує опалювати будинок вугіллям в Україні

Вартість вугілля в середньому становить близько 11 000 грн за тонну

Українці, які мешкають у приватних будинках, мають на вибір одразу кілька видів палива для опалення житла: газ, дрова та вугілля. Останній варіант має відразу кілька плюсів – ефективність та доступність.

"Телеграф" розповідає, скільки коштуватиме такий спосіб опалення житла. Варто зазначити, що в Україні продається вугілля різних сортів та марок, відповідно, ціна на них також може змінюватись. Тому буде взято для розрахунку середню вартість.

Вартість вугілля в середньому становить близько 11 000 грн за тонну. Таким чином, вартість 1 кВт-год енергії з вугілля (3,6 МДж) становитиме: 3,6 МДж*11 грн/23,4 МДж = 1,69 грн.

Якщо для опалення будинку ми візьмемо кам’яне вугілля із середньою теплотою згоряння 29,3 МДж на кілограм, то при спалюванні 1 кг вугілля виділяється 8,14 кВтг енергії.

Наприклад візьмемо будинок площею 100 м². Для цього потрібно 10 кВт/год. Такий обсяг тепла виділиться, якщо спалити протягом години у звичайному казані 2 кг вугілля. За добу потрібно 48 кг палива. А за весь опалювальний сезон (6 місяців) потрібно буде в середньому 8736 кг вугілля.

Якщо розрахувати, 8736 кг вугілля коштуватимуть за опалювальний сезон 96 096 гривень.

Варто зазначити, що українці можуть оформити субсидію на купівлю дров, вугілля та газу на опалювальний сезон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення не підписувати закон, який передбачає посилення кримінального покарання для осіб, які зберігають великі обсяги деревини невстановленого походження.