Українцям почали продавати порожні повістки з печатками: у чому сенс цієї "схеми"

За такий "папірець" доведеться викласти не менше тисячі гривень

Чоловіки, які хочуть уникнути мобілізації, купують порожні повістки з підписами та печатками. Такий "документ" допомагає відмовитися від отримання справжньої повістки.

Ціна порожнього бланка з печаткою та підписом стартує від тисячі гривень. Народна депутатка України Анна Скороход в ефірі Вечер.LIVE пояснила, як це працює.

"Вам продають бланк повістки з печатками, з підписом. І ви, коли вам потрібно, коли вас десь зупиняють, ви вписали свої дані, вписали дату і кажете: "Ось, у мене є повістка, я йду по повістці завтра". – пояснила вона.

Крім цього, парламентарка розповіла про ще одну корупційну "схему". Зокрема відомо про випадки, коли людей затримували на кордоні, везли до територіального центру комплектування, а потім адвокати пропонували їм "звільнення" за 4000 доларів.

"З перших вуст людина мені розповідає, що її затримали на прикордонній території, "бусифікували", привезли до ТЦК. Потім до неї до бусика заходить адвокат і ще до тих, кого "бусифікували", і каже, що за 4000 доларів вони зараз звідси поїдуть. Більшість людей погоджується і вони виходять із бусика. Їх виводять через дірку у паркані. ТЦК цього не бачить, а потім з іншого боку паркану адвокат їх садить в авто та відвозить", – уточнила Скороход.

Раніше військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий заявив, що в Україні потрібно створити атмосферу нетерпимості до ухилянтів. Громадяни, які намагаються уникнути служби в армії, не повинні відпочивати на концертах та в клубах.