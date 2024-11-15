Украинцам начали продавать пустые повестки с печатями: в чем смысл этой "схемы"

За такую "бумажку" придется выложить не меньше тысячи гривен

Мужчины, которые хотят избежать мобилизации, покупают пустые повестки с подписями и печатями. Такой "документ" помогает отказаться от получения настоящей повестки.

Цена пустого бланка с печатью и подписью стартует от тысячи гривен. Народный депутат Украины Анна Скороход в эфире Вечер.LIVE объяснила, как это работает.

"Вам продают бланк повестки с печатями, с подписью. И вы, когда вам нужно, когда вас где-то останавливают, вы вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот, у меня есть повестка, я иду по повестке завтра"", – пояснила она.

Кроме этого, парламентарий рассказала о еще одной коррупционной "схеме". В частности, известно о случаях, когда людей задерживали на границе, везли в территориальный центр комплектования, а затем адвокаты предлагали им "освобождение" за 4000 долларов.

"Из первых уст человек мне рассказывает, что его задержали на приграничной территории, "бусифицировали", привезли в ТЦК. Потом к нему в бусик заходит адвокат и еще к тем, кого "бусифицировали", и говорит, что за 4000 долларов они сейчас отсюда уедут. Большинство людей соглашается и они выходят из бусика. Их выводят через дырку в заборе. ТЦК этого не видит, а потом с другой стороны забора адвокат их сажает в авто и увозит", – уточнила Скороход.

Ранее военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что в Украине нужно создать атмосферу нетерпимости к уклонистам. Граждане, пытающиеся избежать службы в армии, не должны отдыхать на концертах и в клубах.