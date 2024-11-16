Що відбувається на Чернігівщині і чи був там прорив (відео)

Провокація зазнала поразки

На Чернігівщині, на яку нібито почали наступати росіяни, українські прикордонники знищили триколор РФ. Для цього вони використали безпілотники.

Як виявилось, ворожа диверсійно-розвідувальна група поспішила залишити цей район ще до ліквідації встановлених прапорів. Про це повідомляє прикордонна служба України.

Так, росіяни встановили свій прапор на зруйнованому мосту через річку Судість, яку не перейшли. Це сталося на Чернігівщині біля населеного пункту Грем’яч.

Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували на мету дрони, які точними ударами знищили триколор.

При цьому розвідка вказала на те, що російська ДРГ залишила район ще до ліквідації встановлених прапорів і не зважилася на подальші дії.

"Це чергова невдала спроба ворога нав’язати свої "перемоги" і не більше ніж психологічний трюк, який не має жодного військового сенсу. Закликаємо не піддаватися інформаційно-психологічним впливам ворога. Українські захисники знищували і продовжать знищувати ворога та його диверсантів", — йдеться в повідомленні.

Представник ДПСУ наголосив, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і перебувають на максимально вигідних позиціях для оборони.

В даний час на цьому напрямі залучено додаткові кошти та діють протидиверсійні резерви.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що армія РФ нібито увійшла до села Грем’яч Чернігівської області, нібито безперешкодно перейшовши кордон.

Йдеться про села, які відрізані водою від материкової частини України. Це села Мурахи, Новоселівка та Колос, які після підриву мосту біля Грем’яча були відрізані річками Десна та Суддю.

До війни у селі Мурахи проживала 181 особа, у селах Новоселівка та Колос — 29 та 38 осіб, відповідно. У Державній прикордонній службі України повідомили, що на сьогоднішній день людей у цих населених пунктах немає.

"Росіяни зайшли на порожню територію та оголосили про велику "перемогу". Ще вони примудрилися сходити до знищеного мосту (це було з боку півострова) і поставити ще там свою ганчірку", — зазначили аналітики DeepState.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військовий оглядач Денис Попович розповів, навіщо Росія імітує ракетні удари по Україні. На його думку, це є певне послання США.