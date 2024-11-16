Что происходит в Черниговской области и был ли там прорыв (видео)

Провокация потерпела поражение

В Черниговской области, на которую якобы начали наступать русские, украинские пограничники уничтожили триколор РФ. Для этого они использовали беспилотники.

Как оказалось, диверсионно-разведывательная группа поспешила покинуть данный район еще до ликвидации установленных флагов. Об этом сообщает погранслужба Украины.

Так, россияне установили свой флаг на разрушенном мосту через реку Судость, который не перешли. Это произошло в Черниговской области возле населенного пункта Гремяч.

После обнаружения российской символики пограничники оперативно направили на цель дроны, которые точными ударами уничтожили триколор.

При этом, разведка указала на то, что российская ДРГ покинула район еще до ликвидации установленных флагов и не решилась на дальнейшие действия.

"Это очередная неудачная попытка врага навязать свои "победы" и не более чем психологический трюк, который не имеет никакого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические воздействия врага. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов", — говорится в сообщении.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях для обороны.

В настоящее время на данном направлении привлечены дополнительные средства и действуют противодиверсионные резервы.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что армия РФ якобы вошла в село Гремяч Черниговской области, будто бы беспрепятственно перейдя границу.

Речь идет о селах, которые отрезаны водой от материковой части Украины. Это села Муравьи, Новоселовка и Колос, которые после подрыва моста возле Гремяча были отрезаны реками Десна и Судость.

До войны в селе Муравьи проживал 181 человек, в селах Новоселовка и Колосс — 29 и 38 человек, соответственно. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что на сегодняшний день людей в этих населенных пунктах нет.

"Россияне зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе". Еще они умудрились сходить к уничтоженному мосту (это было со стороны полуострова) и поставить еще там свою тряпку", — отметили аналитики DeepState.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, военный обозреватель Денис Попович рассказал, зачем Россия имитирует ракетные удары по Украине. По его мнению, это определенное послание США.