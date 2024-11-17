Склад з гуманітаркою загорівся на Львівщині - дим видно за кілометри (відео)

Спортзал останні роки не функціонував

Масштабна пожежа сталася у Жовкві, що неподалік Львова. Вогонь охопив будівлю колишнього тенісного корту "Лірт". Загоряння сталося 17 листопада близько 15 години.

За попередніми даними, споруда не функціонувала як спортивний об'єкт протягом останніх років. Там був склад благодійної допомоги. Про це повідомляє місцеве видання "Варта1".

Очевидці повідомляють про обвал даху будівлі. До місця пожежі прибули щонайменше 6 пожежних автомобілів з увімкненими проблисковими маячками. Наразі на місці події працюють рятувальники та екстрені служби. Фахівці ДСНС Львівської області поки що не надали офіційних коментарів щодо інциденту. Причини виникнення пожежі невідомі.

За словами місцевих мешканців, стовп диму помітний з великої відстані, навіть зі Львова (що малоймовірно, адже місто розташоване за 25 км від обласного центру). Підозрюють, що будівля зазнала суттєвих конструктивних пошкоджень, і її відновити неможливо. Інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок загоряння поки що немає.

Де розташоване місто Жовква на Львівщині

Раніше "Телеграф" також писав про пожежу на території Львівської політехніки. Полум'я охопило приміщення колишньої їдальні університету.