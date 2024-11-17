Склад с гуманитаркой загорелся на Львовщине — дым виден за километры (видео)

Спортзал последние годы не функционировал

Масштабный пожар произошел в Жовкве, что недалеко от Львова. Огонь охватил здание бывшего теннисного корта "Лирт". Возгорание произошло 17 ноября около 15 часов.

По предварительным данным, сооружение не функционировало как спортивный объект на протяжении последних лет. Там был склад благотворительной помощи. Об этом сообщает местное издание "Варта1".

Очевидцы сообщают об обвале крыши здания. К месту пожара прибыли по меньшей мере 6 пожарных автомобилей с включенными проблесковыми маячками.

По словам местных жителей, столб дыма заметен с большого расстояния даже со Львова (что маловероятно, ведь город расположен в 25 км от областного центра). Подозревают, что здание получило существенные конструктивные повреждения, и его восстановить невозможно. Информации о погибших или пострадавших в результате возгорания пока нет.

Где расположен город Жовква во Львовской области

Ранее "Телеграф" также писал о пожаре на территории Львовской политехники. Пламя охватило помещение бывшей столовой университета.