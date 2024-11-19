1000 дней войны, удар по российскому арсеналу и террор "шахедами": главное на утро 19 ноября

Главные новости утра 19 ноября

Утро 19 ноября выдалось насыщенным на новости. Рассказываем коротко о важном.

"Телеграф" собрал главные новости утра в одном дайджесте. Ознакомиться с ним можно ниже.

1000 дней войны

Полномасштабное вторжение России в Украину длится уже 1000 дней. "Телеграф" вспомнил главные даты войны: дни тяжелых боев, побед, поражений и деоккупации украинских городов. Прочитать о них вы можете, перейдя по ссылке.

Удар по арсеналу ВС РФ

В ночь на 19 ноября в Брянской области России раздались взрывы, после которых возник пожар. По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны поразили арсенал 1046 центра материально-технического обеспечения в районе Карачева. По состоянию на 02:30 ночи было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. В ЦПД уточнили, что там находились артиллерийские боеприпасы, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы к РСЗО. В частности, там хранились артиллерийские боеприпасы производства КНДР к их системам.

Террор "шахедами"

Вечером 18 ноября россияне ударили "шахедом" по пятиэтажке в городе Глухов Сумской области. В результате атаки погиб ребенок. Всего жертвами стали 8 человек. Ранения получили 11 человек. Из них 2 детей. Под завалами все еще находятся люди.

Напомним, ранее мы писали о том, что так называемый "президент" оккупированной грузинской Абхазии Аслан Бжания подал в отставку на фоне протестов возле "парламента".