Ще одна країна закликала своїх громадян покинути Україну

Це уже п'яте посольство, яке виступило з заявою на тлі обстрілів

Після Франції, Італії, Іспанії та США ще одне посольство — Казахстану — порекомендувало своїм громадянам залишити територію України. Дипломатична установа оприлюднила офіційну заяву щодо евакуації співвітчизників через активні бойові дії.

У офіційній заяві у Telegram-каналі зазначається, що через часті артилерійські обстріли та повітряні атаки громадянам Казахстану рекомендовано розглянути можливість термінового виїзду. Особливу увагу приділено територіям, наближеним до зон активних бойових дій.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України відреагувало на хвилю закриття посольств іноземних держав. Представники МЗС наголосили, що для закордонних партнерів було би правильно реагувати на загрози без додаткового нагнітання, так само як це відбувалося впродовж попередніх днів війни.

Посольство наголошує на важливості дотримання заходів особистої безпеки. Зокрема, громадянам радять негайно реагувати на повітряні тривоги та миттєво переміщатися в укриття. Невиконання цих рекомендацій може становити пряму загрозу життю.

Українська сторона підкреслила, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців понад тисячу днів. У 1001-й день повномасштабного вторгнення ризики російських атак залишаються такими ж актуальними, як і раніше.

Для громадян Казахстану передбачено два основні маршрути виїзду: через Польщу або Молдову. При перетині польського кордону необхідно мати шенгенську візу. Натомість для в'їзду до Молдови додаткові документи не потрібні.

Ця рекомендація з'являється на тлі масштабних безпекових викликів у регіоні, а також хвилі російської пропаганди та залякування щодо нової ядерної доктрини. Раніше низка закордонних дипломатичних представництв, зокрема США, Іспанії, Греції та Італії, призупинили роботу через загрозу повітряних атак.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що масові закриття посольств не пов'язані з ядерним ударом по Україні. Це пов'язано з загрозою атаки БпЛА та ракет.