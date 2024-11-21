Вони вважаються зброєю невибіркової дії

Правозахисна організація Amnesty International різко негативно відреагувала на новину про те, що Джо Байден санкціонував передачу Україні американських протипіхотних мін. Вони вважаються зброєю невибіркової дії, яка здатна калічити мирних жителів ще довгий час після закінчення конфліктів.

Про це заявив директор Amnesty International США з адвокації в Європі та Центральній Азії Бен Лінден. За його словами, таке рішення дуже "необачне і небезпечне".

"Це необачне рішення і глибоко розчаровуючий крок назад для президента, який колись визнавав, що міни збільшують ризик заподіяння шкоди цивільним особам. Гнітюче і, чесно кажучи, шокуюче, що президент Байден ухвалив настільки значуще й небезпечне рішення якраз перед тим моментом, як його спадщина на державній службі буде остаточно закріплена в історії", — йдеться в повідомленні.

Вважається, що протипіхотні міни – це зброя зброєю невибіркової дії, яка може завдати довгострокової шкоди цивільному населенню. І навіть "непостійні" міни, які й поставлятимуться Україні з США, становлять загрозу для мирних жителів.

Amnesty International закликали адміністрацію Байдена переглянути це рішення, щоб захистити мирних жителів від невиборчої шкоди, яка, безперечно, виникне внаслідок застосування цих наземних мін.

"Протипіхотні міни за своєю суттю є невибірковою зброєю, яка калічить і вбиває мирних жителів ще тривалий час після закінчення конфліктів, і їм не повинно бути місця в арсеналі жодної з країн. Навіть "непостійні" міни становлять загрозу для мирних жителів. Перед обличчям триваючої російської агресії, зокрема тієї, що вбиває і ранить українських дітей, міни не можуть бути відповіддю на завдання гарантування безпеки мирних жителів", — резюмували в правозахисній організації.

Що відомо про американські міни, які можливо поставлять Україні

Міни, які нададуть Україні – "непостійні". Це значить, що з часом міни самоліквідуються, або детонатор на них втрачає заряд батареї, що робить міни неактивними.

Американські наземні міни можуть почати передавати вже у наступних пакетах допомоги.

Окрім цього, Київ зобов'язався не встановлювати міни у густозаселених районах. Також мінні загородження будуть виставлятися тільки на українській території.

Відомо, що власні величезні радянські запаси протипіхотних мін Україна утилізовувала з 2005 року, коли приєдналася до Конвенції про заборону протипіхотних мін.

Хто такі Amnesty International

Amnesty International — це міжнародна неурядова організація, заснована у Великій Британії у 1961 році, яка ставить за мету відстоювати права людей по всьому світу.

Amnesty International налічує близько семи мільйонів прихильників майже в кожній країні та регіоні світу, включаючи понад два мільйони членів та понад п’ять мільйонів активістів.

Організація привертає увагу до порушень прав людини та виступає за дотримання міжнародних стандартів. У її завдання входить мобілізація громадськості з метою тиску на осіб, які порушують права людини.

За свою роботу Amnesty International удостоєна Нобелівської премії миру, а також премії ООН у галузі прав людини. Організація отримала Нобелівську премію у галузі захисту прав людини.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, що чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп для так званого "президента" Росії насамперед зупинить виділення коштів на підтримку Києва.