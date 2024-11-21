Они считаются оружием неизбирательного действия

Правозащитная организация Amnesty International резко негативно отреагировала на новость о том, что Джо Байден санкционировал передачу Украине американских противопехотных мин. Они считаются неизбирательным оружием испособно калечить мирных жителей ещё долгое время после окончания конфликтов.

Об этом заявил директор Amnesty International США по адвокации в Европе и Центральной Азии Бен Линден. По его словам, такое решение очень "опрометчиво и опасно".

"Это опрометчивое решение и глубоко разочаровывающий шаг назад для президента, который когда-то признавал, что мины увеличивают риск нанесения вреда гражданским лицам. Удручающе и, честно говоря, шокирующе, что президент Байден принял столь значимое и опасное решение как раз перед тем моментом, как его наследие на государственной службе будет окончательно закреплено в истории", — говорится в сообщении.

Считается, что противопехотные мины – это оружие неизбирательного действия, которое может нанести долгосрочный ущерб гражданскому населению. И даже "непостоянные" мины, которые и будут поставляться Украине из США, представляют угрозу для мирных жителей.

Amnesty International призывали администрацию Байдена пересмотреть это решение, чтобы защитить мирных жителей от неизбирательного вреда, который, несомненно, возникнет в результате применения этих наземных мин.

"Противопехотные мины по своей сути являются неизбирательным оружием, которое калечит и убивает мирных жителей ещё долгое время после окончания конфликтов, и им не должно быть места в арсенале ни одной из стран. Даже "непостоянные" мины представляют угрозу для мирных жителей. Перед лицом продолжающейся российской агрессии, в том числе убивающей и ранящей украинских детей, мины не могут быть ответом на задачу обеспечения безопасности мирных жителей", — резюмировали в правозащитной организации.

Что известно об американских минах, которые возможно поставят Украине

Мины, которые предоставят Украине – "непостоянны". Это значит, что со временем мины самоликвидируются или детонатор на них теряет заряд батареи, что делает мины неактивными.

Американские наземные мины могут начать передавать уже в следующих пакетах помощи.

Кроме того, Киев обязался не минировать густонаселённые районы. Также минные заграждения будут выставляться только на украинской территории.

При этом известно, что собственные огромные советские запасы противопехотных мин Украина утилизировала с 2005 года, когда присоединилась к Конвенции о запрете противопехотных мин.

Кто такие Amnesty International

Amnesty International — это международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году, которая ставит своей целью отстаивать права людей по всему миру.

Amnesty International насчитывает около семи миллионов сторонников почти в каждой стране и регионе мира, включая более двух миллионов членов и более пяти миллионов активистов.

Организация привлекает внимание к нарушениям прав человека и выступает за соблюдение международных стандартов. В её задачи входит мобилизация общественности в целях оказания давления на лиц, нарушающих права человека.

За свою работу Amnesty International удостоена Нобелевской премии мира, а также премии ООН в области прав человека. Организация получила Нобелевскую премию в области защиты прав человека.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что чиновники действующего президента США Байдена планируют как можно быстрее завершить перевод последних шести миллиардов долларов помощи Украине. Там опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в угоду так называемому "президенту" России в первую очередь остановит выделение средств в поддержку Киева.