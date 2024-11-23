Погодные качели: каких сюрпризов ждать украинцам в последнее воскресенье ноября

Готовимся к встрече с настоящей зимой

В воскресенье, 24 ноября, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождём и мокрым снегом, а также понижением температуры воздуха. В северных и западных регионах на дорогах сформируется гололедица, а также временный снежный покров.

Об этом сообщает метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, устойчивые морозы пока не прогнозируются, но одеваться необходимо все же потеплее.

Так, под влиянием области пониженного давления и активных атмосферных фронтов с юго-запада, в Украине на выходных прогнозируется переменчивый характер погоды. Ожидаются резкие колебания атмосферного давления, а также порывистый ветер.

Пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также произойдёт усиление ветра, временами до 17 – 22 м/с. В северных и западных регионах на дорогах сформируется гололедица, а также временный снежный покров.

В воскресенье, 24 ноября, в Украине прогнозируется следующая погода:

В западных областях ночью без существенных осадков, днём и вечером в Карпатах и на Закарпатье ожидается снег, мокрый снег, местами гололёд. Ветер ночью западный, 5 – 10 м/с, днём переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °С, в Карпатах до -12 °С; днём -2…+3 °С.

В северных регионах существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °С, днём -2…+3 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 °С, днём 0…+5 °С.

В южных областях и Крыму ночью местами пройдёт небольшой мокрый снег, днём без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, ночью и утром местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 °С, днём +2…+7 °С.

В восточных регионах ночью ожидается мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с, ночью и утром местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-3 °С, днём -1…+4 °С.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что метеорологическая зима понемногу пробирается в Украину. Некоторые ее города уже засыпало снегом и есть вероятность дальнейших осадков.