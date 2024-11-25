Мільйони підуть лише на документи. У прифронтовому місті вирішили реконструювати инфраструктуру

Переможця тендеру ще не визначили

У Краматорську Донецької області, який нерідко потрапляє під обстріли, оголосили тендер на розробку документації для реконструкції котельні. Місто знаходиться приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту.

Про це йдеться на порталі zakupivli.pro. З 25 листопада по 3 грудня триватиме прийом пропозицій.

Очікувана вартість робіт з розробки проєктно-кошторисної документації проєкту будівництва з проходженням експертизи по об’єкту: "Реконструкція котельні 186 кварталу по вул.Ювілейна м. Краматорськ" становить 4 мільйони 495 тисяч гривень. Замовником послуг виступає ОКП "Донецьктеплокомуненерго".

Краматорськ на мапі

Нагадаємо, на території Краматорського району Донецької області вирішили відремонтувати ділянку дороги загальною протяжністю 15,6 кілометра. Очікувана вартість робіт становить 112,5 мільйона гривень. А це майже 7 млн грн за кілометр.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у селі Сторожниця Ужгородського району Закарпатській області вирішили відремонтувати роздягальню на стадіоні майже за 4 млн гривень. Село займає площу 0,25 км кв., а станом на 2001 рік у ньому проживало 2623 особи.