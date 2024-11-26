О соцподдержке придется забыть? Могут ли центры комплектования полноценно заменить ТЦК

Деятельность ТЦК регулируется многочисленными законами и подзаконными актами

В случае реализации озвученной "слугами народа" идеи по расформированию терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП) и созданию вместо них рекрутинговых центров некому будет выполнять с десяток функций, возложенных именно на ТЦК. Особенно тех, что напрямую не касаются мобилизации.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он назвал основные функции, которыми должны заниматься терцентры комплектования, и объяснил их отличие от центров рекрутинга.

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— Согласно Положению о центрах рекрутинга, их деятельность носит информационно-консультационный характер, — говорит майор Истомин. — В то же время в Положении о ТЦК и СП определен целый ряд полномочий и возлагаемых на них задач.

Это и участие в военно-патриотическом воспитании граждан, и проведение мероприятий постановки на военный учет, ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, подготовка и проведение мобилизации людских и транспортных ресурсов.

К тому же мы обеспечиваем социальную и правовую защиту членов семей военнослужащих и ветеранов, помогаем действующим военнослужащим, пока они в отпуске, а еще именно на ВЛК областного ТЦК возлагается задача обжалования решений районных ВЛК, — объясняет спикер Полтавского облТЦК.

Он напомнил, что полномочия ТЦК и СП прописаны в многочисленных законах и подзаконных нормативных документах.

— В частности, в законах "О мобилизационной подготовке", "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне Украины", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О Государственной пограничной службе Украины", Уставе Вооруженных Сил Украины, Кодексе Украины об административных правонарушениях и других, — добавил Роман Истомин.

Отвечая на вопрос, кто будет выполнять эти задачи, если ТЦК расформируют, он заметил:

— Навярняка сейчас сказать трудно. Сейчас это исключительно наши задачи, ну, по крайней мере, большинство из названных мной. Если будут внесены соответствующие изменения в действующее законодательство, эти задачи могут возложить либо на действующие органы, либо на какую-то структуру. Но осмелюсь предположить, что любая структура, которая будет проводить призыв по мобилизации, так же, как и ТЦК сегодня, будет испытывать хейт со стороны тех, кто не желает защищать свою страну.

Напомним, в Третьей штурмовой высказались по поводу расформирования ТЦК.