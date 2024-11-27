Росіяни захопили два села на Донбасі і значно просунулися: свіжі карти боїв

Ворогу вдалося просунутися у понад десять населених пунктів

За останню добу росіяни досягли нових на фронті, захопивши Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямі Донецької області. До того ж, їм вдалося просунутися біля низки населених пунктів.

Про це у середу, 27 листопада, пишуть аналітики DeepState. Вони також показують оновлену карту боїв в Україні.

Крім захоплення двох сіл, російські військові мають успіхи в просуванні.

"Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівного, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі повідомляють, що за останню добу на Покровському напрямку українські військові зупинили 59 штурмових та наступальних дій агресора у бік Миролюбівки, Червоного Яру, Лисівки, Даченського, Чумацького.

На Курахівському напрямі Сили оборони відобразили 46 ворожих штурмів. Ворог завдавав авіаційних ударів по населеним пунктам. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах Дачного, Новодмитрівки, Курахового, Далекого, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки, Берестків, Зорі та Сонцівки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що останнім часом російські війська прискорили наступ на сході України. Стало відомо, що їм вдалося захопити українську територію за сім днів.