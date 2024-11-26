Країна ЄС запропонувала Трампу майданчик для перемовин України та РФ

Австрія готова стати "переговорним майданчиком" для Росії та України

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував Дональду Трампу свою країну для проведення мирних перемовин між Росією і Україною.

Про це він розповів в інтерв’ю каналу PULS 24. За словами Негаммера, його розмова з новообраним президентом США "швидко перейшла" до теми російсько-української війни та її закінчення. Австрійський канцлер додав, що він був одним із небагатьох, хто зустрічався з Путіним та Зеленським.

Він запропонував Австрію як "гарне місце для перемовин та нейтральну країну". Водночас, невідомо, як на цю пропозицію відреагував Трамп.

Як зазначив Негаммер, із розмови з Трампом у нього склалося враження, що він "дуже емоційно, у позитивному сенсі, думає про закінчення війни між Росією та Україною".

Нагадаємо, колишній посол США в Україні (2003–2006) та директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст заявив про те, що Дональд Трамп однозначно має певні "важелі, щоб вплинути на Путіна". Питання лише в тому, чи він готовий їх дійсно використати.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Дональд Трамп готує несподіваний пакет заходів, який може суттєво вдарити по Росії.