Автомобільний міст в Криму зруйнувала морква: як так сталося (фото)

Внаслідок пригоди постраждали двоє людей

Руйнування автомобільного мосту в Криму сталося буквально через моркву. Конструкції не витримали її ваги.

Про це повідомляють російські Telegram-пабліки. За їхніми даними, обвалення залізобетонного мосту в Джанкої сталося в той момент, коли по ньому проїжджала фура, завантажена морквою. Справа в тому, що вантажопідйомність переправи становить 18 тонн, а, за словами водія вантажівки, під якою провалився міст, він перевозив 21 тонну вантажу.

Варто зазначити, що після вантажівки з мосту злетів і легковик. Обидва водії отримали травми та були госпіталізовані. Також внаслідок ДТП було пошкоджено електромережу та залізничне полотно, що знаходилося під мостом. Скасовано 6 приміських поїздів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кримський міст уже розсипається. Згідно з припущеннями спікера ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, причиною може бути перевантаження споруди. Водночас про те, що Кримський міст потребує термінового ремонту, також повідомляв партизанський рух АТЕШ.

Також ми писали про те, що в Криму почалася пожежа після "потужної бавовни".