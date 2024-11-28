Кого из мужчин до 25 лет могут мобилизовать в декабре

Призывников не призывают на общих основаниях

В Украине всеобщая мобилизация продолжится и в декабре, однако не все мужчины до 25 лет подлежат призыву. В рамках мобилизационных мероприятий молодые люди этой возрастной категории могут быть мобилизованы только при условиях, определенных действующим законодательством.

"Телеграф" рассказывает, кто подлежит мобилизации до 25 лет. Призвать на военную службу могут только, если мужчина является военнообязанным.

Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Ранее военнообязанными признавали и тех, кого медкомиссия признала непригодными к службе в мирное время, но ограниченно пригодными во время войны. Этот вопрос был решен путем принятия нового закона.

В сентябре стало известно, что командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины приняло директиву. Она запрещает мобилизацию ограниченно годных граждан в возрасте до 25 лет.

Однако демобилизация для тех, кто уже был мобилизован до 25 лет, не предусмотрена.

Напоминаем, что студенты могут получить отсрочку от мобилизации, если они учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования выше предыдущего. Отсрочка предоставляется студентам, которые:

получают профессиональное или профессиональное высшее образование и подлежат мобилизации;

учатся в высших учебных заведениях и являются военнообязанными;

получают степень доктора наук или учатся в интернатуре.

Сначала студент должен написать заявление на отсрочку, адресованное главе комиссии территориального центра комплектования и социальной поддержки. К заявлению прилагаются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право на отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, как студенту оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Процедура займет немного времени.