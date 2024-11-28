Голова Інституту нацпам'яті Дробович піде з посади: чим має намір займатися

Свою посаду він обіймав з кінця 2019 року

Глава Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович не має наміру продовжувати каденцію як керівник. Далі він піде в інший напрямок.

Таку заяву він зробив під час публічного звіту. Свою посаду він обіймав із грудня 2019 року.

Після відходу зі своєї посади глава УІНП збирається працювати за напрямами дослідження злочинів Росії у повномасштабній війні, а також геноцидальних злочинів з боку Росії та пов’язаних із цим питань правосуддя.

Що відомо про Антона Дробовича

2010 року закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю "Філософія", магістр філософії.

З 2010 по 2019 рік працював асистентом, викладачем та доцентом на кафедрах культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

У 2012-2013 роках працював журналістом, а згодом керівником аналітичного відділу інформагентства.

У 2013-2016 роках працював помічником генерального директора, а згодом керівником Служби стратегії музейного планування та розвитку НКММК "Художній Арсенал".

У 2016 році працював радником Міністра освіти та науки України.

З 2017 по 2019 рік був менеджером з комунікацій, а потім експертом з питань освіти та культури Інституту суспільно-економічних досліджень.

2018 р. здобув другу вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

У 2019 році працював керівником освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

У листопаді-грудні 2019 року пройшов конкурс на посаду Голови Українського інституту національної пам’яті та був призначений на неї Кабінетом Міністрів України 11 грудня 2019 року.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" Антон Дробович розповів коли, де і чим закінчиться війна.