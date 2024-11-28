Глава Института нацпамяти Дробович уйдет с должности: чем намерен заниматься

Свою должность он занимал с конца 2019 года

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович не намерен продолжать каденцию в качестве руководителя. Далее он уйдет в другое направление.

Такое заявление он сделал в ходе публичного отчета. Свою должность он занимал с декабря 2019 года.

После ухода со своего поста глава УИНП собирается работать по направлениям исследования преступлений России в полномасштабной войне, а также геноцидальных преступлений со стороны России и связанными с этим вопросами правосудия.

Что известно об Антоне Дробовиче

В 2010 году окончил Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова по специальности "Философия", магистр философии.

С 2010 по 2019 год работал ассистентом, преподавателем и доцентом на кафедрах культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.

В 2012-2013 годах работал журналистом, а затем руководителем аналитического отдела информагентства.

В 2013-2016 годах работал помощником генерального директора, а затем руководителем Службы стратегии музейного планирования и развития НКММК "Художественный Арсенал".

В 2016 году работал советником Министра образования и науки Украины.

С 2017 по 2019 был менеджером по коммуникациям, а затем экспертом по вопросам образования и культуры Института общественно-экономических исследований.

В 2018 г. получил второе высшее образование по специальности "Правоведение" в Национальном педагогическом университете имени М.П. Драгоманова.

В 2019 году работал руководителем образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В ноябре-декабре 2019 прошел конкурс на должность Председателя Украинского института национальной памяти и был назначен на нее Кабинетом Министров Украины 11 декабря 2019 года.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "Телеграфу" Антон Дробович рассказал когда, где и чем закончится война.